Hyundai Santa Fe прислушался к мнению покупателей и «поработал над собой»

Hyundai Santa Fe получил более элегантный дизайн и классическую АКП

На новых шпионских фотографиях Hyundai Santa Fe раскрыл один из главных секретов модели – дизайн передней оптики.

Вместо привычных фар с дневными ходовыми огнями в форме буквы «H» по бокам теперь красуется одна большая светящаяся «Н», что подтверждает переход к новому дизайнерскому языку «Искусство стали».

Это лишь часть масштабного преображения, которое сделает Santa Fe менее брутальным и более обтекаемым, приблизив к облику моделей Tucson и Palisade.

Столь радикальные перемены – это вынужденный шаг. Изначально угловатый дизайн не нашел массового отклика у покупателей, что привело к падению продаж. Hyundai надеется, что более изысканный городской стиль вернет на свою сторону семьи, предпочитающие элегантность в духе Kia Sorento.

Шпионское фото Hyundai Santa Fe

Но изменения ждут Santa Fe не только снаружи. Под капотом инженеры готовят ключевое улучшение: все версии с 2.5-литровым турбодвигателем получат надежную гидротрансформаторную автоматическую коробку передач вместо роботизированной трансмиссии (DCT), которая вызывала недовольство владельцев из-за резких переключений.

Рендер Hyundai Santa Fe на основе шпионских фото

Ожидается, что обновленный Hyundai Santa Fe дебютирует в конце 2026 или начале 2027 года, объединив свежий дизайн и скорректированную коробку передач.