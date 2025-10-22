Hyundai Santa Fe прислушался к мнению покупателей и «поработал над собой»
На новых шпионских фотографиях Hyundai Santa Fe раскрыл один из главных секретов модели – дизайн передней оптики.
Вместо привычных фар с дневными ходовыми огнями в форме буквы «H» по бокам теперь красуется одна большая светящаяся «Н», что подтверждает переход к новому дизайнерскому языку «Искусство стали».
Это лишь часть масштабного преображения, которое сделает Santa Fe менее брутальным и более обтекаемым, приблизив к облику моделей Tucson и Palisade.
Столь радикальные перемены – это вынужденный шаг. Изначально угловатый дизайн не нашел массового отклика у покупателей, что привело к падению продаж. Hyundai надеется, что более изысканный городской стиль вернет на свою сторону семьи, предпочитающие элегантность в духе Kia Sorento.
Но изменения ждут Santa Fe не только снаружи. Под капотом инженеры готовят ключевое улучшение: все версии с 2.5-литровым турбодвигателем получат надежную гидротрансформаторную автоматическую коробку передач вместо роботизированной трансмиссии (DCT), которая вызывала недовольство владельцев из-за резких переключений.
Ожидается, что обновленный Hyundai Santa Fe дебютирует в конце 2026 или начале 2027 года, объединив свежий дизайн и скорректированную коробку передач.
