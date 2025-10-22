#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Hyundai Santa Fe прислушался к мнению покупателей и «поработал над собой»

Hyundai Santa Fe получил более элегантный дизайн и классическую АКП

На новых шпионских фотографиях Hyundai Santa Fe раскрыл один из главных секретов модели – дизайн передней оптики.

Топ-7 самых живучих бизнес-седанов

Вместо привычных фар с дневными ходовыми огнями в форме буквы «H» по бокам теперь красуется одна большая светящаяся «Н», что подтверждает переход к новому дизайнерскому языку «Искусство стали».

Это лишь часть масштабного преображения, которое сделает Santa Fe менее брутальным и более обтекаемым, приблизив к облику моделей Tucson и Palisade.

Столь радикальные перемены – это вынужденный шаг. Изначально угловатый дизайн не нашел массового отклика у покупателей, что привело к падению продаж. Hyundai надеется, что более изысканный городской стиль вернет на свою сторону семьи, предпочитающие элегантность в духе Kia Sorento.

Шпионское фото Hyundai Santa Fe
Но изменения ждут Santa Fe не только снаружи. Под капотом инженеры готовят ключевое улучшение: все версии с 2.5-литровым турбодвигателем получат надежную гидротрансформаторную автоматическую коробку передач вместо роботизированной трансмиссии (DCT), которая вызывала недовольство владельцев из-за резких переключений.

Рендер Hyundai Santa Fe на основе шпионских фото
Ожидается, что обновленный Hyundai Santa Fe дебютирует в конце 2026 или начале 2027 года, объединив свежий дизайн и скорректированную коробку передач.

Источник:  KCB
Алексеева Елена
Фото:KCB
22.10.2025 
Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .
+28