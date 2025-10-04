В Россию вернулся Hyundai Santa Fe последнего поколения: сколько он стоит?

В РФ снова продают Hyundai Santa Fe пятого поколения по цене от 3,3 млн рублей

В ожидании пересмотра правил начисления утильсбора через месяц, в России еще есть возможность привезти кроссоверы, такие как Hyundai Santa Fe, по прежним ценам. На рынке есть множество предложений по машинам пятого поколения, стоимость которых начинается от 3 300 000 рублей.

Для сравнения, китайский Geely Atlas стоит от 3 512 990 рублей, Jetour X90 Plus от 3 479 900 рублей, а цена Jaecoo J8 составляет минимум 4 599 000 рублей.

Следует отметить, что речь идет о «последнем» Hyundai Santa Fe, который был представлен в середине 2023 года, но еще не поступил на российский рынок официально. Фирма из Владивостока предлагает привезти шестиместный вариант Calligraphy с 2,5-литровым турбомотором T-GDI мощностью 281 л. с. и восьмиступенчатым преселективным «роботом» за 3 300 000 рублей.

Hyundai Santa Fe

В комплектацию входят два раздельных кресла второго ряда, цифровой «кокпит» с виртуальной «приборкой», медиасистема, два люка в крыше, адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, многозонный климат-контроль и электроприводы сидений с подогревом.

Семиместный вариант с «базовым» 2,5-литровым 194-сильным атмосферным двигателем GDI и восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом» можно заказать во Владивостоке по цене от 3 530 280 рублей.

Кроме того, кроссовер с 2,0-литровым 247-сильным бензиновым двигателем и полным приводом предлагают за 3 920 000 рублей. Гибридная версия с общей мощностью 235 л. с. доступна от 4 000 000 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге цены на новые Hyundai Santa Fe стартуют от 4 490 000 рублей.

В других городах, таких как Барнаул, Челябинск, Самара, Оренбург, Пермь и Новосибирск, цена варьируется от 4 200 000 до 5 200 000 рублей в зависимости от наличия.

Новые Hyundai Santa Fe также имеются в Тюмени, Сызрани, Стерлитамаке, Магнитогорске, Калининграде, Ростове-на-Дону, Набережных Челнах, Ставрополе, Воронеже, Краснодаре, Саратове, Красноярске, Омске и Симферополе.