В Россию вернулся Hyundai Santa Fe последнего поколения: сколько он стоит?

В РФ снова продают Hyundai Santa Fe пятого поколения по цене от 3,3 млн рублей

В ожидании пересмотра правил начисления утильсбора через месяц, в России еще есть возможность привезти кроссоверы, такие как Hyundai Santa Fe, по прежним ценам. На рынке есть множество предложений по машинам пятого поколения, стоимость которых начинается от 3 300 000 рублей.

Крым испытывает жесткий дефицит бензина

Для сравнения, китайский Geely Atlas стоит от 3 512 990 рублей, Jetour X90 Plus от 3 479 900 рублей, а цена Jaecoo J8 составляет минимум 4 599 000 рублей.

Следует отметить, что речь идет о «последнем» Hyundai Santa Fe, который был представлен в середине 2023 года, но еще не поступил на российский рынок официально. Фирма из Владивостока предлагает привезти шестиместный вариант Calligraphy с 2,5-литровым турбомотором T-GDI мощностью 281 л. с. и восьмиступенчатым преселективным «роботом» за 3 300 000 рублей.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

В комплектацию входят два раздельных кресла второго ряда, цифровой «кокпит» с виртуальной «приборкой», медиасистема, два люка в крыше, адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, многозонный климат-контроль и электроприводы сидений с подогревом.

Семиместный вариант с «базовым» 2,5-литровым 194-сильным атмосферным двигателем GDI и восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом» можно заказать во Владивостоке по цене от 3 530 280 рублей.

Кроме того, кроссовер с 2,0-литровым 247-сильным бензиновым двигателем и полным приводом предлагают за 3 920 000 рублей. Гибридная версия с общей мощностью 235 л. с. доступна от 4 000 000 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге цены на новые Hyundai Santa Fe стартуют от 4 490 000 рублей.

В других городах, таких как Барнаул, Челябинск, Самара, Оренбург, Пермь и Новосибирск, цена варьируется от 4 200 000 до 5 200 000 рублей в зависимости от наличия.

Новые Hyundai Santa Fe также имеются в Тюмени, Сызрани, Стерлитамаке, Магнитогорске, Калининграде, Ростове-на-Дону, Набережных Челнах, Ставрополе, Воронеже, Краснодаре, Саратове, Красноярске, Омске и Симферополе.

Источник:  Автоновости дня
Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .
+26