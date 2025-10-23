#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Россиянам объяснили законность нескольких штрафов за превышение скорости

Автоюрист Славнов: штрафы за превышение скорости придут с каждой камеры на пути

В России подтвердили законность взимания с водителей сразу двух штрафов за превышение скорости, если нарушение зафиксировали две камеры подряд. Как объяснил автоюрист Дмитрий Славнов, речь идет о разных участках дороги, поэтому это решение оправданно.

Рекомендуем
Устаревшие ПДД в 2026 году: что пора обновить

Напомним, законность назначения повторных штрафов за превышение скорости подтвердил Верховный суд России. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на решение суда, это правило действует даже в случае, если камеры расположены всего в нескольких сотнях метров друг от друга.

Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с изданием подчеркнул, что когда водитель проезжает на высокой скорости под одной камерой – это одно нарушение, а если он не сбрасывает скорость и перед вторым устройством, то допускает повторное нарушение.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Славнов согласился с коллегой, подчеркнув, что речь идет о разных участках дороги.

«Если на дороге камера, то там и участок дороги один, там и километраж один, и адрес один, а следующая камера, она, например, находится через 200–300 м, там уже участок дороги другой, скорость другая, время другое», – пояснил автоюрист.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Он отметил, что если водитель на протяжении всего пути не следует указаниям по допустимому скоростному режиму, то платить ему придется столько штрафов, сколько камер зафиксируют нарушение.

Ранее «За рулем» сообщал, что появились подробности о новом кроссовере Volga.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  RT
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 101
23.10.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0