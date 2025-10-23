#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Эта российская марка оставила позади Chery: надолго ли?

Бренд Tenet за несколько месяцев обогнал Chery в рейтинге продаж машин

Бренд Tenet всего за несколько месяцев стал одним из пяти ведущих автопроизводителей в России, обойдя по объему продаж свою материнскую компанию Chery.

Рекомендуем
Устаревшие ПДД в 2026 году: что пора обновить

Согласно данным «Автостата», на 41-й и 42-й неделях текущего года дилеры продали 1689 и 1760 автомобилей Tenet, в то время как Chery уже не входил в пятерку. Хотя Tenet считается молодым игроком, он, на самом деле, представляет собой новое имя знакомых россиянам китайских автомобилей Chery.

Ключевой момент заключается в том, что теперь Tenet предлагает локализованные версии «китайцев», выпуск которых организован на территории бывшего завода Volkswagen в Калужской области. Это способствует тому, что автомобили Tenet могут участвовать в госпрограммах льготного автокредитования и лизинга, и со временем они смогут поступать в такси при достижении определенных показателей.

Tenet T7
Tenet T7

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Планы компании Tenet амбициозны: произвести до 200 тысяч автомобилей в год и открыть более 200 дилерских центров в 90 городах России. В данный момент Tenet и Chery используют одни и те же торговые площадки, но дилеры подчеркивают, что это временная мера и замещение моделей неизбежно.

Эксперты выразили реалистичный взгляд на происходящее. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает, что успех Tenet будет зависеть от скорости ухода Chery с рынка. Ключевыми факторами здесь остаются цена и ассортимент: стоимость автомобилей Tenet ниже, а объем поставок постепенно увеличивается.

В компании «Рольф» подчеркивают, что успех Tenet обусловлен логистическими факторами, а не предпочтениями покупателей.

«Эти автомобили ничем не отличаются, кроме названия. Выигрывает тот, у кого больше автомобилей в наличии», – заявили в компании.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Рынок постепенно готовится к переменам: независимый эксперт Георгий Вихров утверждает, что это закономерный этап, и рано или поздно Chery уступит место Tenet. В долгосрочной перспективе эти марки не будут существовать одновременно.

Ранее «За рулем» сообщал, что появились подробности о новом кроссовере Volga.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Tenet
Количество просмотров 299
23.10.2025 
Фото:Tenet
Поделиться:
Оцените материал:
0