#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Что будет, если опоздать с регистрацией автомобиля

Эксперт Ладушкин: Просрочка постановки автомобиля на учет грозит лишением прав

Российским автомобилистам следует не забывать о необходимости своевременно ставить свои машины на учет, иначе им может грозить штраф и даже временное лишение прав. Об этом рассказал руководитель компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Рекомендуем
Устаревшие ПДД в 2026 году: что пора обновить

Он напомнил, что новому владельцу автомобиля предоставляется срок в десять дней для его регистрации после покупки. В этот период можно ездить без государственных номеров, однако необходимо иметь при себе паспорт транспортного средства (ПТС).

Право на такое временное передвижение касается только новых автомобилей, которые еще не имели номеров. Как отметил Ладушкин, если у машины уже есть номера, то их снимать нельзя. В этом случае также необходимо зарегистрировать авто в течение десяти дней, но при этом водитель должен иметь номера, свидетельство о регистрации и договор купли-продажи.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Если водитель не успеет оформить регистрацию в срок, ему будет выписан штраф от 500 до 800 рублей за первое нарушение.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

За повторное нарушение предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей и возможное лишение прав на срок до трех месяцев. Ладушкин добавил, что процесс регистрации достаточно прост: нужно записаться в МРЭО ГИБДД, пройти осмотр, предоставить ПТС и паспорт, а также оплатить госпошлину за изготовление номеров.

Ранее «За рулем» сообщал, что появились подробности о новом кроссовере Volga.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  RT
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 23
24.10.2025 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0