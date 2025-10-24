Что будет, если опоздать с регистрацией автомобиля

Эксперт Ладушкин: Просрочка постановки автомобиля на учет грозит лишением прав

Российским автомобилистам следует не забывать о необходимости своевременно ставить свои машины на учет, иначе им может грозить штраф и даже временное лишение прав. Об этом рассказал руководитель компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Он напомнил, что новому владельцу автомобиля предоставляется срок в десять дней для его регистрации после покупки. В этот период можно ездить без государственных номеров, однако необходимо иметь при себе паспорт транспортного средства (ПТС).

Право на такое временное передвижение касается только новых автомобилей, которые еще не имели номеров. Как отметил Ладушкин, если у машины уже есть номера, то их снимать нельзя. В этом случае также необходимо зарегистрировать авто в течение десяти дней, но при этом водитель должен иметь номера, свидетельство о регистрации и договор купли-продажи.

Если водитель не успеет оформить регистрацию в срок, ему будет выписан штраф от 500 до 800 рублей за первое нарушение.

За повторное нарушение предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей и возможное лишение прав на срок до трех месяцев. Ладушкин добавил, что процесс регистрации достаточно прост: нужно записаться в МРЭО ГИБДД, пройти осмотр, предоставить ПТС и паспорт, а также оплатить госпошлину за изготовление номеров.

