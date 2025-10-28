Комплексное решение для получения ОТТС на мотоциклы в России

«Центромаш» облегчает выход на рынок РФ для производителей и импортеров мототехники

Компания «Центромаш», обладая статусом одного из лидеров рынка, оказывает полный спектр услуг по сертификации мототехники в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств», охватывая все подкатегории L, включая L1 – мопеды, мотовелосипеды и мокики, L2 – трехколесные транспортные средства, L3, L4, L5 – мотоциклы, мотороллеры и трициклы, L6, L7 – квадрициклы.

Одной из главных проблем, с которыми сталкиваются многие компании, является необходимость работы с несколькими организациями для проведения испытаний и оформления сертификатов. Это приводит к усложнению процесса, увеличению сроков и стоимости работ. «Центромаш» решает эту проблему, предлагая клиентам услугу «под ключ», взяв на себя все этапы от подготовки к сертификации и проведения необходимых испытаний до оформления финального разрешительного документа. Это позволяет клиентам получать полный комплекс испытаний, минимизировать сроки сертификации, сократить общие затраты и избавиться от необходимости обращаться в несколько организаций.

«Центромаш» располагает современным испытательным полигоном, расположенным на юге Беларуси. Полигон оснащен передовым измерительным оборудованием и испытательными стендами, что позволяет оперативно проводить широкий спектр испытаний и значительно сократить сроки сертификации мототехники. Благодаря благоприятному климату, «Центромаш» может круглогодично проводить даже самые сложные и редкие испытания мототехники.

Компания предлагает комплексный подход, основанный на глубокой экспертизе опытных специалистов, включая экспертов и испытателей с многолетним стажем, и индивидуальное сопровождение каждого проекта.

Реклама|ООО «Центромаш», УНП 191374660|erid F7NfYUJCUneTTTHtJzyd