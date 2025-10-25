Самые дешевые: россияне начали скупать машины с большим пробегом

Российский автопарк стареет: цифры подтверждают

Специалисты портала «Авто.ру» провели анализ рынка подержанных автомобилей в пределах ценового диапазона от 1 до 3 миллионов рублей и установили, что за год количество доступных предложений возросло на 44%.

Данные исследования относятся к третьему кварталу 2025 года. Несмотря на рост числа объявлений, структура спроса практически осталась неизменной: 86% предложений по-прежнему составляют автомобили европейских, японских и корейских производителей.

Доля автомобилей китайских марок увеличилась с 2% до 3%, а отечественные и американские модели занимают оставшиеся 11% рынка.

Toyota Camry

Средний возраст машин в этой ценовой категории составляет чуть более 10 лет, а средний пробег – 160 тысяч километров. Для сравнения, год назад эти показатели были равны 9,5 лет и 150 тысяч километров соответственно, что является свидетельством постепенного старения предложений на вторичном рынке.

Skoda Octavia

Наибольшее внимание со стороны покупателей продолжают привлекать традиционно популярные модели массового сегмента. Лидером среди них стала Toyota Camry возрастом от 10 до 14 лет, которая год назад даже не входила в десятку самых популярных автомобилей. На вторых и третьих местах расположились Skoda Octavia и Kia Sportage аналогичного возраста.

Kia Sportage

В пятерку ведущих моделей также вошли Kia Rio (6-7 лет) и Volkswagen Tiguan (10-14 лет). Далее в рейтинге следуют Mercedes-Benz E-Class, Hyundai Solaris, Kia K5, Hyundai ix35 и Volkswagen Polo.

