#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota Corolla Cross Hybrid Nasu Edition
25 октября
Toyota Corolla Cross получила версию для настоящих покорителей бездорожья
Toyota представит спецверсию Corolla Cross...
Omoda C4
25 октября
Полное переосмысление понятия «кроссовер»: представлена новая модель Omoda
На саммите клиентов брендов Omoda и Jaecoo...
Интерьер Kia KX1
25 октября
Надежный и доступный кроссовер Kia привезли в Россию с интересной ценой
В РФ стартовали продажи новых кроссоверов Kia...

Самые дешевые: россияне начали скупать машины с большим пробегом

Российский автопарк стареет: цифры подтверждают

Специалисты портала «Авто.ру» провели анализ рынка подержанных автомобилей в пределах ценового диапазона от 1 до 3 миллионов рублей и установили, что за год количество доступных предложений возросло на 44%.

Рекомендуем
Села батарея — что делать: простой гайд на все случаи жизни

Данные исследования относятся к третьему кварталу 2025 года. Несмотря на рост числа объявлений, структура спроса практически осталась неизменной: 86% предложений по-прежнему составляют автомобили европейских, японских и корейских производителей.

Доля автомобилей китайских марок увеличилась с 2% до 3%, а отечественные и американские модели занимают оставшиеся 11% рынка.

Toyota Camry
Toyota Camry

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Средний возраст машин в этой ценовой категории составляет чуть более 10 лет, а средний пробег – 160 тысяч километров. Для сравнения, год назад эти показатели были равны 9,5 лет и 150 тысяч километров соответственно, что является свидетельством постепенного старения предложений на вторичном рынке.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Наибольшее внимание со стороны покупателей продолжают привлекать традиционно популярные модели массового сегмента. Лидером среди них стала Toyota Camry возрастом от 10 до 14 лет, которая год назад даже не входила в десятку самых популярных автомобилей. На вторых и третьих местах расположились Skoda Octavia и Kia Sportage аналогичного возраста.

Kia Sportage
Kia Sportage

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В пятерку ведущих моделей также вошли Kia Rio (6-7 лет) и Volkswagen Tiguan (10-14 лет). Далее в рейтинге следуют Mercedes-Benz E-Class, Hyundai Solaris, Kia K5, Hyundai ix35 и Volkswagen Polo.

Ранее «За рулем» сообщал, какое моторное масло больше подходит для морозов.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13
25.10.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0