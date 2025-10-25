Kia представила ароматизатор с запахом бензина: зачем он нужен?

Клаус Похьяла: Запах бензина поможет смягчить переход на электромобили

Для владельцев новых электрических автомобилей, которые тоскуют по аромату бензиновых моделей, Kia запустила необычную инициативу: покупатели нового электромобиля EV4 получат ароматизатор с запахом бензина.

Эта акция была организована финским импортером Kia, компанией Astara Auto Finland, и направлена на создание уникального опыта для покупателей новых автомобилей. Ароматизатор, выполненный в форме бочонка, обладает запахом бензина и должен помочь пользователям плавно перейти на электрическую энергию.

«Отказ от двигателя внутреннего сгорания может ощущаться как огромный шаг, словно прощание со всем привычным. С помощью этого аромата с запахом бензина мы хотели добавить нотку ностальгической радости к этому переходу», – сказал Клаус Похьяла, коммерческий директор Astara Auto Finland.

Ароматизатор с запахом бензина от Kia

Разработчик аромата, финский парфюмер Макс Перттула, создал этот уникальный запах, используя распространенные ноты мужских ароматов и добавив с нотки жасмина для завершения.

«Может показаться сюрреалистичным, что цветы жасмина содержат соединения, напоминающие бензин, но это правда», – объясняет Перттула

Он также рассказал о процессе создания аромата, который включает металлизацию и полировку янтарных соединений, берёзовой смолы и жёлто-зелёной тминной смолы.