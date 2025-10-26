Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Что делать, если ГАИ выставила необоснованный штраф?
26 октября
Что делать, если ГАИ выставила необоснованный штраф?
Автоюрист Воропаев рассказал, как оспорить...
Интерьер BAW 212
26 октября
Новый рамный внедорожник начал проходить сертификацию в России
«Кайхэ Автомобильная Группа» начала процесс...
Доля КАМАЗа на рынке грузовиков выросла вдвое
26 октября
Доля КАМАЗа на рынке грузовиков выросла вдвое
Когогин: в 2025 году КАМАЗ рассчитывает продать...

Совершенно новый кроссовер Ford едет в Россию с ценой почти на 4 млн ниже прошлой

Ford Explorer будет доступен на российском рынке по цене от 7,59 млн рублей

Ford Explorer различных поколений официально продавался на российском рынке, но теперь в страну завозят модель, которая раньше не была представлена, – электромобиль Ford Explorer EV 2025.

Ford Explorer
Ford Explorer

Рекомендуем
Села батарея — что делать: простой гайд на все случаи жизни

Первые партии уже направляются в Самару, а цены начинаются с 7,59 млн рублей, что почти на четыре миллиона дешевле бензиновой версии, которая стоила около 11,4 млн рублей.

Новый Explorer EV будет доступен в нескольких вариантах, с электромоторами мощностью 204 и 286 л.с. и задним приводом.

Емкость аккумулятора составляет 79 кВт·ч, что обеспечивает максимальный пробег до 544 километров на одной зарядке.

Интерьер Ford Explorer
Интерьер Ford Explorer

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Стандартное оснащение включает адаптивный круиз-контроль, систему кругового обзора, медиасистему с 14,6-дюймовым экраном, поддержку Android Auto и Apple CarPlay, а также подогрев и вентиляцию передних сидений и двухзонный климат-контроль.

Источник:  iXBT
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Ford
Количество просмотров 20
26.10.2025 
Фото:Ford
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Ford Explorer (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Explorer  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Привет!Странно как то!У нас это роскошь!А в штатах на таких сараях бабушки пенсионерки за хлебом в гипермаркеты гоняют!А виной всему самое лучшее транспортное налогообложение!Да и зарплаты у нас самые большие в Европе!Нам весты в три- дорого зато втюхивают!И уже прям в наглую просят за это один миллион рублей!
+27