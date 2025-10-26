#
Интерьер BAW 212
26 октября
Новый рамный внедорожник начал проходить сертификацию в России
«Кайхэ Автомобильная Группа» начала процесс...
26 октября
Автоюрист Воропаев рассказал, как оспорить...
26 октября
Когогин: в 2025 году КАМАЗ рассчитывает продать...

Стартовало производство совершенно нового Nissan Teana

Dongfeng Nissan запустил производство седана N6 и обновлённой Teana

Компания Dongfeng Nissan объявила о запуске двух новых автомобилей: седана N6, который представляет собой первый подзаряжаемый гибрид, построенный на платформе Tianyan, и обновлённой версии Teana, ставшей первой бензиновой моделью с информационно-развлекательной системой Huawei HarmonySpace 5. Новые модели поступят в продажу в четвёртом квартале 2025 года.

Nissan N6
Nissan N6

Производство Nissan N6 началось на заводе в Гуанчжоу. Данная модель сохраняет минималистичный дизайн, характерный для N7, с узкими фарами, сплошной световой линией и скрытыми дверными ручками. Размеры N6 составляют 4831×1885×1491 мм, а колёсная база равна 2815 мм.

В основе силовой установки установлена гибридная система с 1,5-литровым атмосферным двигателем NR15 и тяговой батареей ёмкостью 21,1 кВт·ч. Запас хода на электричестве по циклу CLTC превышает 150 км.

Nissan N6
Nissan N6

В то же время на заводе в Сянъяне началось производство новой Teana. У неё совершенно обновлённый передний дизайн с затемнённой решёткой радиатора. Габариты автомобиля составляют 4920×1850×1447 мм, а колёсная база равна 2825 мм.

Nissan Teana
Nissan Teana

Внутри машины установлена информационно-развлекательная система Huawei HarmonySpace 5 и аудиосистема Huawei Sound. Под капотом размещён знакомый 2.0T VC-Turbo, мощность которого достигает 243 л.с., работающий в паре с вариатором, имитирующим восемь передач.

Nissan Teana
Nissan Teana

Источник:  Autohome
Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 16
26.10.2025 
Фото:Autohome
