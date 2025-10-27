Как изменились привычки современного автомобилиста в РФ – исследование
Экосистема Сбера для автолюбителей провела исследование, чтобы составить портрет современного водителя и понять, какие сервисы и привычки помогают ему чувствовать себя уверенно на дороге.
Согласно исследованию, у «среднестатистического» автолюбителя, несмотря на наличие личного автомобиля, есть потребность в каршеринге, которым он пользуется 1–2 раза в месяц. Эта модель поведения характерна для ситуаций, требующих гибкости: при сложных маршрутах, командировках или ремонте основного транспортного средства.
Также он:
- почти ежедневно использует навигатор;
- как правило, заправляется раз в неделю – ориентируется на удобство маршрута и наиболее выгодные предложения в банковских приложениях;
- оплачивает парковки примерно раз в месяц (но чем крупнее город, тем чаще);
- проверяет штрафы стабильно ежемесячно, особенно если в семье несколько людей водят машину;
- проходит техническое обслуживание раз в год. Половина водителей предпочитает обращаться в проверенное СТО или совершать некоторые работы самостоятельно, а другая – использует услуги официальных дилеров.
И главное – автолюбитель-2025 экономит время и силы, выбирает понятные сервисы и не хочет тратить лишнее на дорогу.
Что еще вошло в привычку?
Растет рынок каршеринга, и цифры это наглядно доказывают. Каждый автомобиль в системе обслуживает в среднем шесть поездок за день. При этом сами пользователи все чаще заменяют им личный транспорт, совершая в среднем 2–3 поездки еженедельно. Наиболее востребована услуга в ключевых точках городской логистики – у вокзалов, аэропортов и крупных торговых центров.
