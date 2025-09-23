Основатель сервиса каршеринга объяснил, почему не сотрудничает с брендом Lada

#
23 сентября
23 сентября
23 сентября
Основатель и председатель совета директоров «Делимобиля» Винченцо Трани объяснил, почему его сервис не закупает автомобили Lada.

«Мы всегда смотрели на разные модели АВТОВАЗа. Я вам скажу даже больше – в рамках регионального развития "Делимобиля" автомобили АВТОВАЗа для нас очень важны. Проблема только в одном – их стоимость. Потому что, к сожалению, на сегодняшний день все предложения, которые мы получили, были намного дороже, чем китайские автомобили выше категорией», – сказал Трани.
Он уточнил, что речь идет о ценовой разнице почти в 30%, и выразил надежду на пересмотр ценовой политики со стороны отечественного автопроизводителя.

Трани отметил, что интересам сервиса машины Lada полностью отвечают, назвал Весту «шикарной машиной» и выразил готовность рассмотреть новые модели бренда Lada 2026 года.

«Проблема не в качестве и не модели, а в их стоимости», – подчеркнул Трани. Также основатель сервиса упомянул, что его компания давно поддерживает использование высоколокализованных автомобилей: в досанкционный период активно закупала Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio, сейчас – Haval, Geely, Belgee, а в будущем в надеется на запуск в РФ производства Chery.

Источник:  Интерфакс
Иннокентий Кишкурно
23.09.2025 
