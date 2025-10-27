Страшное ДТП в Иркутской области — подробности
Рано утром 27 октября на 1325-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе Иркутской области произошло массовое ДТП.
По первой информации, в аварии столкнулись восемь машин – семь большегрузов и один легковой автомобиль. Столкновение было такой силы, что некоторые автомобили оказались за отбойником, при этом пять грузовиков загорелись. Три человека пострадали и с различными травмами были доставлены в медицинские учреждения.
Позднее тем же утром появились сообщения о том, что в результате инцидента один человек, водитель автовоза, погиб.
По одной из версий, столкновение произошло из-за гололедицы на трассе.
На месте работают экстренные службы, движение на участке трассы было перекрыто в обе стороны, а проезд организован через близлежащий поселок Камышет.
Прибывшие на место сотрудники МЧС приступили к тушению автомобилей. Тем не менее, на данный момент известно, что пять автомобилей полностью сгорели, а кроме того, огнем оказались уничтожены семь легковых машин, перевозимых на автовозе.
Видео: Телеграм-канал «ДТП38RUS», ГАИ Иркутской области, администрация Нижнеудинского района / ТАСС
