Страшное ДТП в Иркутской области — подробности

На трассе Р-255 «Сибирь» сгорели пять автомобилей и автовоз с семью легковушками

Рано утром 27 октября на 1325-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе Иркутской области произошло массовое ДТП.

По первой информации, в аварии столкнулись восемь машин – семь большегрузов и один легковой автомобиль. Столкновение было такой силы, что некоторые автомобили оказались за отбойником, при этом пять грузовиков загорелись. Три человека пострадали и с различными травмами были доставлены в медицинские учреждения.

Позднее тем же утром появились сообщения о том, что в результате инцидента один человек, водитель автовоза, погиб.

По одной из версий, столкновение произошло из-за гололедицы на трассе.

На месте работают экстренные службы, движение на участке трассы было перекрыто в обе стороны, а проезд организован через близлежащий поселок Камышет.

Прибывшие на место сотрудники МЧС приступили к тушению автомобилей. Тем не менее, на данный момент известно, что пять автомобилей полностью сгорели, а кроме того, огнем оказались уничтожены семь легковых машин, перевозимых на автовозе.

Видео: Телеграм-канал «ДТП38RUS», ГАИ Иркутской области, администрация Нижнеудинского района / ТАСС

Источник:  ТАСС / Сибирь
Иннокентий Кишкурно
Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
27.10.2025 
Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
