«Газпромнефть-СМ» предложила инновационные решения для нефтеперерабатывающей отрасли

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» провела VIII Научно-техническую конференцию (НТК) в Санкт-Петербурге.

VIII Научно-техническая конференция (НТК) в Санкт-Петербурге собрала более 120 участников, включая специалистов компании и студентов ведущих российских вузов. На мероприятии было представлено свыше 80 проектов, охватывающих такие направления, как разработка новых продуктов, модернизация технологий, оптимизация производства и внедрение инноваций.

Ежегодная Научно-техническая конференция входит в стратегию компании «Газпромнефть – смазочные материалы» по развитию потенциала сотрудников наряду с такими масштабными мероприятиями, как «Ярмарка успешных практик», «Лучший по профессии» и другими конкурсами профессионального мастерства.

В этом году участники конференции представили идеи по цифровизации процессов, повышению безопасности, логистике, маркетингу, а также разработке новых составов смазочных материалов и применению искусственного интеллекта. В обсуждении проектов активно участвовали и руководители компании.

«Развитие кадрового потенциала сотрудников является одной из приоритетных задач «Газпромнефть-СМ». Для нас действительно важно, чтобы каждый мог самореализоваться, заявить даже о самых смелых и новаторских идеях», – подчеркнул генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Он также добавил, что за годы проведения НТК десятки инициатив превратились в реальные проекты, которые не только повышают эффективность компании, но и задают новые стандарты в отрасли.