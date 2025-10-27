Недорогой японский кроссовер снова доступен в России: называем цены

Кроссоверы Honda XR-V предлагаются в РФ по цене от 1,84 млн рублей

Несмотря на уход Honda из России, выбор доступных автомобилей этой марки значительно увеличился. Благодаря параллельному импорту на рынок поступил недорогой кроссовер Honda XR-V, стоимость которого на одном из классифайдов начинается с 1 844 000 рублей.

Минимальная цена на Honda XR-V в комплектации Heat Wave в Якутске составляет 1 844 000 рублей. В эту комплектацию входят тканевые сиденья, крупный сенсорный дисплей мультимедийной системы, глянцевый руль (без мультифункциональности), климат-контроль, панорамная крыша с люком и возможность запуска двигателя кнопкой.

В Новосибирске аналогичный кроссовер можно заказать за 1 870 000 рублей, в Красноярске – за 1 950 000 рублей, а во Владивостоке он будет стоить минимум 1 993 000 рублей. В Волгограде цена за похожую комплектацию достигает 2 293 000 рублей.

Honda XR-V

В более высоких комплектациях во Владивостоке цена на новые Honda XR-V начинается от 2 145 000 рублей. За эту сумму предлагается версия Heat Edition, которая включает в себя кожаный мультифункциональный руль, комбинированные сиденья из ткани и эко-кожи, камеру заднего вида, адаптивный круиз-контроль и 17-дюймовые литые диски.

В Москве и Чебоксарах цена на более богатые версии составляет не менее 2 600 000 рублей, в Перми – 2 650 000 рублей, а в Омске кроссовер можно купить за 2 680 000 рублей. В столице максимальная стоимость моделей из наличия достигает 3 450 000 – 3 485 000 рублей; в эту сумму входят кожаный салон, панорамная крыша, полностью светодиодная оптика, система контроля «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль с поддержанием дистанции, цифровая панель и дополнительные опции.

Интерьер Honda XR-V

Все предлагаемые кроссоверы оснащены одинаковой «начинкой»: 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 124 лошадиные силы, бесступенчатым вариатором и передним приводом. Производство этих автомобилей для китайского рынка осуществляется на мощностях совместного предприятия Dongfeng-Honda.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,4 млн рублей.