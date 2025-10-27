#
Машины этих марок подорожали в России за неделю

В России семь автопроизводителей увеличили цены

На прошедшей неделе в России наблюдалось повышение цен на новые автомобили семи марок, согласно данным сервиса CARgument.

Ценовые изменения были вызваны как сокращением или отменой скидок, так и прямым увеличением цен.

Марка Haval увеличила стоимость кроссоверов F7, F7x, H3 и H7 на 50 тысяч рублей. Модель М6 подорожала на 30 тысяч, а цена на Jolion поднялась на 50 тысяч рублей, за исключением одной комплектации.

Geely снизила скидки на модели Cityray, Monjaro и Okavango, выпущенные в 2025 году, а Belgee уменьшила скидку на кроссовер X50.

У компании Jaecoo кроссовер J8 стал дороже на 100 тысяч рублей, а у Tenet цены на кроссоверы Т4 поднялись на 30 тысяч, кроме одной комплектации.

Также Москвич 3 в исполнении Standard Plus подорожал на 49 тысяч рублей, а у Seres M7 скидка на пятиместные автомобили 2025 года была снижена на 400 тысяч рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,4 млн рублей.

Источник:  Телеграм-канал Олега Мосеева
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
27.10.2025 
Фото:freepik / freepik
