Названы самые продаваемые премиальные автомобили в России
В сентябре на российском рынке было реализовано около 11 тысяч новых автомобилей премиум-сегмента, что означает снижение на 15% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году.
Наиболее успешной маркой стала немецкая BMW, которая в последний раз занимала первое место в апреле 2022 года. В сентябре в России был продан 1741 автомобиль этого бренда, что в 1,5 раза больше по сравнению с сентябрем прошлого года.
Официальные продажи BMW на российском рынке остановились более трех лет назад, и сейчас автомобили можно приобрести только через параллельный импорт.
Топ-5 самых популярных премиум-марок выглядит следующим образом:
1. BMW (1741 шт.)
2. Exeed (1652 шт.)
3. Tank (1529 шт.)
4. Hongqi (1203 шт.)
5. Lixiang (1141 шт.)
Продажи других премиум-брендов в прошлом месяце не достигли 1 тысячи автомобилей.
Ранее «За рулем» сообщал, что рекордную сумму потратили жители России на новые машины в сентябре.
