Названы самые продаваемые премиальные автомобили в России

«Автостат»: BMW стал лидером по продажам среди премиум-брендов в РФ

В сентябре на российском рынке было реализовано около 11 тысяч новых автомобилей премиум-сегмента, что означает снижение на 15% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году.

Европротокол: удобно, но не всегда выгодно — и вот почему

Наиболее успешной маркой стала немецкая BMW, которая в последний раз занимала первое место в апреле 2022 года. В сентябре в России был продан 1741 автомобиль этого бренда, что в 1,5 раза больше по сравнению с сентябрем прошлого года.

Официальные продажи BMW на российском рынке остановились более трех лет назад, и сейчас автомобили можно приобрести только через параллельный импорт.

Топ-5 самых популярных премиум-марок выглядит следующим образом:

1. BMW (1741 шт.)

2. Exeed (1652 шт.)

3. Tank (1529 шт.)

4. Hongqi (1203 шт.)

5. Lixiang (1141 шт.)

Продажи других премиум-брендов в прошлом месяце не достигли 1 тысячи автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, что рекордную сумму потратили жители России на новые машины в сентябре.

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
Фото:freepik / user15285612
