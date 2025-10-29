Mazda готовит смену для «двойки»: первые изображения и детали

В Японии представят концепт Vision X-Compact — предвестника новой Mazda 2

На выставке Japan Mobility Show 2025 (пройдет с 30 октября по 9 ноября 2025 года) компания Mazda представит концепт-кар Vision X-Compact, который позволит заглянуть в дизайн будущих субкомпактных моделей бренда.

При этом японский автопроизводитель пока не раскрывает технических подробностей.

Несмотря на обозначение «компактный», габариты и внешний вид концепта Mazda Vision X-Compact указывают на то, что он, скорее всего, является преемником Mazda 2. Mazda 2 представлена на рынке с 2014 года, и хотя ее обновляли в 2020 и 2023 годах, в Европе она уже не продается с конца 2024 года, а её производство планируется прекратить в конце 2025 года. Таким образом, появление преемника давно назрело, что позволяет предположить: Vision X-Compact – это предварительный вариант новой Mazda 2.

Буква «X» в названии отсылает к сдержанному внедорожному стилю, например, к черным расширителям колесных арок.

Сама Mazda пока раскрывает мало информации о концепт-каре, говоря лишь, что модель разработали «для углубления связи между человеком и автомобилем». Для этого цифровую модель человеческих чувств объединили с эмпатическим искусственным интеллектом. Предположительно, это означает, что автомобиль сможет общаться на естественном языке, предлагать маршруты и тем самым расширять возможности водителя, как надежный спутник.