Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Совершенно новый кроссовер Mazda: дебют уже скоро!

Компания Mazda покажет на автосалоне в Токио новое поколение CX-5

На автосалоне в Токио Mazda продемонстрирует новое поколение кроссовера CX-5, о чем сообщила пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что «впервые в мире будет представлена совершенно новая Mazda CX-5 (европейская спецификация)».

Кроме кроссовера, в рамках выставки компания проведет мировую премьеру своей последней модели, отражающей представления Mazda о будущем автомобилестроения, и продемонстрирует уникальную технологию по улавливанию углекислого газа.


Автомобиль получил новый дизайн задних фонарей, форма которых перекликается с передней оптикой. Под капотом будет бензиновый двигатель 2.5 мощностью свыше 300 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили не подорожают из-за нового утильсбора.

Источник:  Mazda
Ушакова Ирина
Фото:Mazda
15.10.2025 
Фото:Mazda
Отзывы о Mazda CX-5 (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mazda CX-5  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.
Недостатки:
Двигатели скайэктив - повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.
Комментарий:
Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.
-44