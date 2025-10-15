Совершенно новый кроссовер Mazda: дебют уже скоро!
На автосалоне в Токио Mazda продемонстрирует новое поколение кроссовера CX-5, о чем сообщила пресс-служба компании.
В сообщении отмечается, что «впервые в мире будет представлена совершенно новая Mazda CX-5 (европейская спецификация)».
Кроме кроссовера, в рамках выставки компания проведет мировую премьеру своей последней модели, отражающей представления Mazda о будущем автомобилестроения, и продемонстрирует уникальную технологию по улавливанию углекислого газа.
Автомобиль получил новый дизайн задних фонарей, форма которых перекликается с передней оптикой. Под капотом будет бензиновый двигатель 2.5 мощностью свыше 300 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
