#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Обратная сторона прогресса: почему китайские авто стареют быстрее других
29 октября
Обратная сторона прогресса: почему китайские авто стареют быстрее других
Егор Васильев назвал причину проблем китайских...
Бывший завод Toyota снова заработает: подробности
29 октября
Бывший завод Toyota снова заработает: подробности
Экс-завод Toyota в Шушарах будет перезапущен в...
Интерьер Tenet T7
29 октября
В продажу вышел новый полноприводный кроссовер российской сборки
Кроссовер Tenet T7 получил в России версию с...

Обратная сторона прогресса: почему китайские авто стареют быстрее других

Егор Васильев назвал причину проблем китайских авто – чрезмерно быстрый прогресс

Автоэксперт Егор Васильев объяснил, почему владельцы подержанных китайских машин сталкиваются с трудностями, и парадоксальным образом виной тому – стремительный рывок самого Китая.

Рекомендуем
Просвет 210 мм, блокировка, 245 л.с. — на что способен Jetour T1 вне дорог

По мнению специалиста, жизненный цикл моделей у ведущих производителей из Поднебесной сегодня сравним со скоростью обновления линейки смартфонов, а не с традиционными автомобильными циклами.

Эксперт отмечает, что на родине этих машин никогда не существовало культуры владения подержанными автомобилями. Это привело к тому, что производители долгое время не видели смысла в поддержке устаревших моделей, сосредоточив все силы на новинках. Даже в рамках одного модельного года машины, сошедшие с конвейера с разницей в несколько месяцев, могут иметь серьезные технические отличия и несовместимые детали, что создает серьезные трудности для владельцев и сервисных станций.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Отдельная головная боль – автомобили, ввезенные по схеме параллельного импорта. Они часто остаются за пределами официальных дилерских программ и баз данных, что превращает поиск даже простой запчасти в сложный квест.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Однако ситуация начинает медленно меняться. Российский рынок, накопив критическую массу подержанных китайских автомобилей, сам начинает влиять на производителей. Проблемы с обслуживанием старых машин начинают бросать тень на репутацию новых моделей, что заставляет компании обращать внимание на развитие сервисной поддержки.

Что же касается новейших моделей, представленных официально, то с их обслуживанием, по словам эксперта, сегодня уже не должно возникать никаких проблем.

Источник:  ПРАЙМ
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
29.10.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0