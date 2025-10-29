Обратная сторона прогресса: почему китайские авто стареют быстрее других

Егор Васильев назвал причину проблем китайских авто – чрезмерно быстрый прогресс

Автоэксперт Егор Васильев объяснил, почему владельцы подержанных китайских машин сталкиваются с трудностями, и парадоксальным образом виной тому – стремительный рывок самого Китая.

По мнению специалиста, жизненный цикл моделей у ведущих производителей из Поднебесной сегодня сравним со скоростью обновления линейки смартфонов, а не с традиционными автомобильными циклами.

Эксперт отмечает, что на родине этих машин никогда не существовало культуры владения подержанными автомобилями. Это привело к тому, что производители долгое время не видели смысла в поддержке устаревших моделей, сосредоточив все силы на новинках. Даже в рамках одного модельного года машины, сошедшие с конвейера с разницей в несколько месяцев, могут иметь серьезные технические отличия и несовместимые детали, что создает серьезные трудности для владельцев и сервисных станций.

Отдельная головная боль – автомобили, ввезенные по схеме параллельного импорта. Они часто остаются за пределами официальных дилерских программ и баз данных, что превращает поиск даже простой запчасти в сложный квест.

Однако ситуация начинает медленно меняться. Российский рынок, накопив критическую массу подержанных китайских автомобилей, сам начинает влиять на производителей. Проблемы с обслуживанием старых машин начинают бросать тень на репутацию новых моделей, что заставляет компании обращать внимание на развитие сервисной поддержки.

Что же касается новейших моделей, представленных официально, то с их обслуживанием, по словам эксперта, сегодня уже не должно возникать никаких проблем.