Эти машины россияне чаще всего хотят взять на вторичке

«Авито Авто»: на рынке б/у авто в кредит чаще всего хотят купить Lada Granta

В III квартале 2025 года россияне чаще всего хотели оформить кредит на подержанный автомобиль Lada Granta, при этом средняя запрашиваемая сумма по таким заявкам составила 1,18 миллиона рублей. Об этом сообщают эксперты «Авито Авто».

Наиболее популярными в период с июля по сентябрь оказались автомобили марок Lada (10,7% от всех обращений), Kia, Toyota, Hyundai и Volkswagen. Лидирующие позиции среди моделей заняли Lada Granta (доля 3,2%), Hyundai Solaris, Toyota Camry, Kia Rio и Lada Priora. В десятку востребованных вошли также Ford Focus, Volkswagen Polo, Lada Vesta, Skoda Octavia и Kia Sportage.

Наибольшие суммы кредита россияне планировали получить при покупке Toyota Land Cruiser (2,95 млн рублей), Geely Monjaro (2,49 млн рублей) и Toyota Land Cruiser Prado (2,46 млн рублей). Наименьшие суммы фиксировались для Lada 2114 Samara (369 тыс. рублей), Hyundai Accent (410 тыс. рублей) и Chery Tiggo (T11) (411 тыс. рублей). Всего было подано заявок с суммой менее 500 тыс. рублей на 16 моделей, среди которых Opel Corsa, Lada Kalina, Chevrolet Lacetti, Datsun on-DO, Lada Priora, Hyundai Getz и Peugeot 308.

Наименьшие сроки кредита указывались для автомобилей марок Daewoo (5,6 года), Datsun (6 лет), Lifan (6,2 года), Lada (6,3 года) и Citroen (6,3 года). Заем на Lada 2114 Samara планировалось возвратить за 5,7 года. Потенциальные покупатели Datsun on-DO (5,9 года), Lada Priora (6 лет), а также LADA Kalina, Nissan Almera, Chevrolet Lacetti и Chery Tiggo (T11) указывали чуть более длительные сроки кредитования (по 6,1 года). Заявки на срок 6,2 года подавали для Opel Corsa, Mitsubishi Lancer и Peugeot 308.

Аналитики отмечают, что в III квартале 2025 года наблюдается устойчивый рост интереса к кредитам на подержанные автомобили: по сравнению со II кварталом количество заявок увеличилось на 8,6%. Особенно активным оказался сентябрь, когда рост составил 8,5% по сравнению с августом и 19% по отношению к июлю. Это может быть связано с ожидаемыми изменениями в таможенных регуляциях и постепенным снижением ключевой ставки, пояснили эксперты.

