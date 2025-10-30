Два китайских автобренда бросили вызов немецкой надежности

Brannor и «Автодом»: китайские авто прорвались в топ-5 по надежности в России

Свежее исследование надежности подержанных автомобилей в России преподнесло сюрприз: две китайские марки попали в пятерку самых надежных брендов.

Рекомендуем Есть ли реальная польза от автомобильных очков

Анализ провели эксперты лаборатории Brannor и компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр», изучившие статистику дефектов при сдаче машин в трейд-ин.

Изучив данные по 13 маркам, специалисты пришли к выводу, что «молодежь» из Поднебесной уверенно теснит признанных авторитетов.

Лучшими среди китайских марок стали Jaecoo (221 балл и третье место в общем зачете), и Exeed (235 баллов; пятое место), входящие в концерн Chery, оставив позади не только некоторых европейских, но и японских конкурентов. Чем ниже балл в рейтинге, тем выше показатель надежности.

При этом их частыми «болячками» оказались лишь неполадки в мультимедийных системах и подвеске.

Безусловным лидером рейтинга стала немецкая Audi (173 балла), подтвердив свою репутацию, а вторая строчка досталась Porsche(211 баллов; второе место). Самыми распространенными неисправностями стала течь масла, которая выявляется у четверти автомобилей бренда (особенно у 8–10-летних Cayman/Boxster), а также повышенный износ тормозных механизмов (20%).

Однако другие немецкие гиганты, BMW и Mercedes-Benz, показали результат скромнее(297 и 277 баллов соответственно), уступив китайским новичкам. Их подвели течи технических жидкостей и износ тормозных систем, что эксперты связывают с более агрессивным стилем вождения их владельцев и самим характером машин.

Среди японских брендов отличилась Mazda (223 балла), заняв четвертое место, однако ее автомобили с пробегом часто нуждаются в ремонте ходовой части.

Корейские Hyundai и Kia и вовсе не вошли в топ-5, демонстрируя частые проблемы с фазорегуляторами и автоматическими коробками передач. Kia оказалась на девятом месте, а Hyundai даже не попала в топ-10 (293 балла против 339).

Таким образом, картина на рынке меняется: китайский автопром не просто наращивает присутствие, но и серьезно улучшает качество.