Популярный полноприводный семейный кроссовер подорожал: называем цены

Кроссовер Jaecoo J8 2025 года стал дороже в России на 250 тыс. рублей

Российские покупатели столкнулись с увеличением цены на флагманский кроссовер Jaecoo J8 в комплектации Active 2025 года, которая подорожала на 250 тысяч рублей, что составляет 5,85%. Теперь этот автомобиль, который поступил в продажу в сентябре, стоит 4 524 000 рублей.

Jaecoo J8

Рекомендуем Где и когда чаще всего проверяют водителей инспекторы ГАИ

Цены на Jaecoo J8

Комплектация Active – 4 174 000 руб.

Комплектация Active 2025 года – 4 524 000 руб. (+250 000 руб.)

Комплектация Supreme – 4 624 000 руб.

Комплектация Supreme-V – 4 924 000 руб.

Комплектация Active включает в себя такие опции, как электрорегулировка передних сидений, мультимедийный комплекс с 24,6-дюймовым сенсорным экраном, поддержку беспроводного подключения по Apple CarPlay и Android Auto, подсветку салона с выбором из 255 цветов, двухзонный климат-контроль, проекционный дисплей и ряд других функций.

Интерьер Jaecoo J8

Все версии Jaecoo J8 работают на 2,0-литровом бензиновом турбомоторе мощностью 249 л.с., который агрегатируется с семиступенчатым роботом и полным приводом. В зависимости от комплектации предлагается два типа полного привода: базовый и интеллектуальный, который имеет интегрированный сервоусилитель тормозов и семь режимов движения.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 705 тысяч рублей подешевел электрический кроссовер Evolute i-Sky.