#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Популярный полноприводный семейный кроссовер подорожал: называем цены

Кроссовер Jaecoo J8 2025 года стал дороже в России на 250 тыс. рублей

Российские покупатели столкнулись с увеличением цены на флагманский кроссовер Jaecoo J8 в комплектации Active 2025 года, которая подорожала на 250 тысяч рублей, что составляет 5,85%. Теперь этот автомобиль, который поступил в продажу в сентябре, стоит 4 524 000 рублей.

Jaecoo J8
Jaecoo J8

Рекомендуем
Где и когда чаще всего проверяют водителей инспекторы ГАИ

Цены на Jaecoo J8

  • Комплектация Active – 4 174 000 руб.
  • Комплектация Active 2025 года – 4 524 000 руб. (+250 000 руб.)
  • Комплектация Supreme – 4 624 000 руб.
  • Комплектация Supreme-V – 4 924 000 руб.
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Комплектация Active включает в себя такие опции, как электрорегулировка передних сидений, мультимедийный комплекс с 24,6-дюймовым сенсорным экраном, поддержку беспроводного подключения по Apple CarPlay и Android Auto, подсветку салона с выбором из 255 цветов, двухзонный климат-контроль, проекционный дисплей и ряд других функций.

Интерьер Jaecoo J8
Интерьер Jaecoo J8

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Все версии Jaecoo J8 работают на 2,0-литровом бензиновом турбомоторе мощностью 249 л.с., который агрегатируется с семиступенчатым роботом и полным приводом. В зависимости от комплектации предлагается два типа полного привода: базовый и интеллектуальный, который имеет интегрированный сервоусилитель тормозов и семь режимов движения.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 705 тысяч рублей подешевел электрический кроссовер Evolute i-Sky.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Jaecoo
Количество просмотров 397
16.10.2025 
Фото:Jaecoo
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Jaecoo J8

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв