«Днем с огнем не найдешь»: продажи кроссоверов российской сборки заканчиваются

Аналитик Целиков: Реализовано уже более 85% выпущенных автомобилей Xcite

С начала апреля 2024 года по май 2025 года более 85% автомобилей марки XCite, произведённых на заводе в Санкт-Петербурге, уже нашли своих владельцев.

За этот период было изготовлено 19,7 тыс. кроссоверов, включая 15,2 тыс. моделей X-Cross 7 и приблизительно 4,5 тыс. X-Cross 8.

По информации, предоставленной Сергеем Целиковым, директором агентства «Автостат», в конце октября 2025 года на учёт было поставлено 16,3 тыс. автомобилей XCite, из которых 14,3 тыс. – это X-Cross 7, а чуть более 2 тыс. – X-Cross 8.

Xcite X-Cross 8

По расчетам эксперта, остается немногим более 3 тыс. автомобилей, которые еще не нашли своих владельцев. Кроме того, на складах дилеров количество X-Cross 8 почти в два раза превышает количество X-Cross 7.

Целиков также отметил, что сборка моделей XCite проходила в течение 13 месяцев на бывшем заводе Nissan, добавив, что сами кроссоверы являются слегка переработанными версиями автомобилей марки Chery.

Сергей Целиков предсказывает, что к концу 2025 года автомобили XCite, которые продаются через дилерскую сеть Lada, могут полностью исчезнуть с рынка.

«Скорее всего, к концу 2025 года в салонах дилеров Lada автомобилей XCite уже "не сыщешь днем с огнем"», – отметил он.

Ранее «За рулем» сообщал, как изменить введение утильсбора, чтобы не шокировать общество.