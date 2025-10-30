Экология
В ЦБ объяснили, почему продажи авто рекордно выросли в России

В сентябре 2025 года в Центральной России было зафиксировано рекордное количество покупок автомобилей, что выделяет этот месяц среди других в году. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу.

Важным фактором роста автокредитования стали маркетинговые кампании дилеров и автопроизводителей, а также программы льготного кредитования.

Напоминаем, что в октябрьском докладе Банка России «Региональная экономика» отмечается, что состоявшиеся акции и скидки на определенные модели, наряду с повышением утилизационного сбора, стимулировали потребителей на покупку нового автомобиля.

Автопроизводители продолжают реализовывать свои запланированные проекты, рассчитывая на благоприятные рыночные условия в будущем.

По данным «Автостата», в сентябре россияне потратят 410 млрд рублей на новые автомобили, что является рекордом за последние 11 месяцев. В этом месяце наблюдается рост интереса к автомобилям премиум-класса: было куплено около 12 тыс. машин, что на 15% больше, чем в августе, а в денежном выражении продажи увеличились на 14%.

Основная часть расходов автолюбителей пришлась на китайские марки, чья доля составила почти 52% всего рынка. Доля отечественных автомобилей составила около 16%, европейских – 14%, японских – свыше 8%, корейских – 3%, а американских – чуть более 1%.

Ранее «За рулем» сообщал, как изменить введение утильсбора, чтобы не шокировать общество.

Источник:  Авто Mail
Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
30.10.2025 
Фото:freepik / senivpetro
