Крупнее Mazda 6: японский бренд показал новую флагманскую модель

Mazda представила концепт Vision-X Coupe, который станет серийным к 2035 году

На выставке Japan Mobility Show компания Mazda анонсировала сразу две новинки: предвестником одной из них стал Vision X-Compact, а второй – Vision-X Coupe.

Несмотря на «купе» в названии, кузов концепта – четырехдверный, причем «японка» получилась больше, чем самый известный купеобразный седан, Mercedes CLS: у Мазды 5050 мм в длину при колесной базе 3080 мм. И конечно, Vision-X Coupe куда крупнее нынешней Mazda 6 – по длине кузова на 185 мм и по колесной базе на 251 мм. Сохранятся ли эти параметры в серийной модели? Пока вопрос.

А вот по силовой установке уже слишком много конкретики, чтобы ее можно было считать «концептуальной»: основу гибридного силового модуля составляет турбированный роторно-поршневой двигатель! Суммарная отдача – 510 л.с. Пробег на чистом электричестве – до 160 км, общий – до 800 км. Vision-X Coupe обещают превратить в серийную модель к 2035 году. Ждем Mazda 7? Или Mazda 8?

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Сотый, до полного!
Иннокентий Кишкурно
03.11.2025 
