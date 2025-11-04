#
В продаже появились поддельные шины под видом импортных

В России появились поддельные покрышки зарубежных марок

На российском рынке стали появляться поддельные шины китайского производства, об этом сообщила шинный эксперт Анастасия Тишина.

Она привела в пример объявление о продаже комплекта покрышек Michelin Pilot Sport 4 размером 275/35 ZR22 за 100 тысяч рублей со скидкой 50%. Для этой модели такая цена выглядит очень заманчиво.

Однако, по словам эксперта, данный экземпляр отличается от оригинального «Мишлена» по рисунку протектора, маркировкам и шрифтам. Также дата производства нанесена поверх стертого текста, а обозначение страны производства (Made in France) указано очень крупно.

Подобные некачественные китайские подделки чаще всего встречаются в сегменте дорогих шин с низким профилем и большим размером, отметила Тишина. По ее словам, китайцам экономически выгодно подделывать шины с посадочным диаметром от 18 дюймов, поэтому покупатели должны быть осторожны при выборе таких покрышек.

Ранее «За рулем» сообщал, что в ЦБ объяснили, почему продажи авто рекордно выросли в России.

Источник:  Quto
