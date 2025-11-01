#
Это самые дешевые автомобили в РФ: топ-10 ноября

Десятку самых бюджетный автомобилей ноября возглавила Lada Granta

Этот рейтинг подтверждает тот факт, что несмотря на рост цен на рынке еще можно найти новый автомобиль который будет по карману даже экономному покупателю.

Возглавляет список классика российских дорог Lada Granta со стартовой ценой от 749 900 рублей.

Вторую позицию удерживает легендарный внедорожник Lada Niva Legend стоимостью от 1 059 000 рублей. Третье место досталось новинке авторынка седану Lada Iskra, который предлагается от 1 249 000 рублей.

Четвертую строчку занимает современный внедорожник Lada Niva Travel с ценой от 1 314 000 рублей. На пятом месте расположился седан BAIC U5 Plus стоимостью от 1 394 500 рублей. Шестую позицию занимает обновленная Lada Vesta с начальной ценой от 1 459 900 рублей.

Седьмое место у китайского кроссовера JAC JS3, который предлагается от 1 549 000 рублей. Восьмую строчку занимает внедорожник УАЗ Хантер по цене от 1 579 000 рублей.

Девятое место у практичного универсала Lada Largus стоимостью от 1 660 000 рублей. Замыкает рейтинг компактный кроссовер Livan X3 Pro с ценой от 1 669 000 рублей.

Такой ценовой диапазон показывает что у российских автолюбителей действительно есть выбор среди новых автомобилей.

Источник:  «Автоновости дня»
Алексеева Елена
Фото:freepik / senivpetro
01.11.2025 
