Бренд года «За рулем» — голосуем за лучшую автохимию!
Выбирайте лучший бренд Автохимии в рамках премии «Бренд года «За рулем»
Друзья, сегодня открывается голосование в номинации «Автохимия» в рамках Премии потребительского доверия «Бренд года «За рулем».
Именно вы можете выбрать трех претендентов на безоговорочную победу из списка, или добавить своего фаворита. Народный рейтинг поможет миллионам автомобилистов в выборе качественных автомобильных товаров. Аналитический партнер Премии – компания РОМИР.
02.11.2025
