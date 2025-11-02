Бренд года «За рулем» — голосуем за лучшую автохимию!

Выбирайте лучший бренд Автохимии в рамках премии «Бренд года «За рулем»

Друзья, сегодня открывается голосование в номинации «Автохимия» в рамках Премии потребительского доверия «Бренд года «За рулем».

Именно вы можете выбрать трех претендентов на безоговорочную победу из списка, или добавить своего фаворита. Народный рейтинг поможет миллионам автомобилистов в выборе качественных автомобильных товаров. Аналитический партнер Премии – компания РОМИР.

Скорее голосуйте по ссылке!