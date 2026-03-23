Jetour T1 — подробно про салон флагмана!

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях интерьера кроссовера Jetour T1

Что такое концепция Travel+, примененная при создании кроссовера Jetour T1, рассказал эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

Он отметил, что влияние этой концепции наиболее заметно в салоне. Эргономика настроена так, чтобы водитель не отвлекался, а пассажиры чувствовали себя комфортно в дальней дороге – все под рукой и на своих местах. Водитель и передний пассажир могут спокойно разложить всю «мелочь» – от телефона, который можно поставить на беспроводную зарядку, до зонта или небольшой сумки, которые можно убрать в большую нишу под центральным тоннелем.

Удобные подстаканники, объемистый подлокотник – продумана буквально каждая мелочь. Свои фишки есть и сзади, причем отдельное внимание уделено комфорту детей.