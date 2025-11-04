БРЕНД ГОДА
Бренд года «За рулем» — голосуем за лучший антифриз!

Выбирайте лучший антифриз в рамках премии «Бренд года «За рулем»

Премия потребительского доверия «Бренд года «За рулем» в самом разгаре! Сегодня стартует голосование за новую номинацию «Антифриз», и именно вы можете назвать бренд, которому можно доверять.

Напомним, что на первом этапе вам предстоит выбрать трех претендентов на победу.

Далее, будем голосовать за финалистов. Сделайте свой выбор вместе с «За рулем»!

Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
04.11.2025 
Фото:
«За рулем»
