Бренд года «За рулем» — голосуем за лучший антифриз!
Выбирайте лучший антифриз в рамках премии «Бренд года «За рулем»
Премия потребительского доверия «Бренд года «За рулем» в самом разгаре! Сегодня стартует голосование за новую номинацию «Антифриз», и именно вы можете назвать бренд, которому можно доверять.
Напомним, что на первом этапе вам предстоит выбрать трех претендентов на победу.
- Скорее голосуйте по ссылке!
Далее, будем голосовать за финалистов. Сделайте свой выбор вместе с «За рулем»!
676
04.11.2025
