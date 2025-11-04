Бренд года «За рулем» — голосуем за лучший антифриз!

Выбирайте лучший антифриз в рамках премии «Бренд года «За рулем»

Премия потребительского доверия «Бренд года «За рулем» в самом разгаре! Сегодня стартует голосование за новую номинацию «Антифриз», и именно вы можете назвать бренд, которому можно доверять.

Напомним, что на первом этапе вам предстоит выбрать трех претендентов на победу.

Скорее голосуйте по ссылке!

Далее, будем голосовать за финалистов. Сделайте свой выбор вместе с «За рулем»!