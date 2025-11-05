Популярного в РФ «китайца» разбили в краш-тесте — что получилось?
По результатам краш-теста Euro NCAP кроссовер Chery Tiggo 7 (в нынешнем исполнении – Chery Tiggo 7L) показал высокий уровень безопасности.
Как сообщила пресс-служба бренда Chery, в тестах на пассивную и активную безопасность по строгой европейской методике кроссовер Tiggo 7 был удостоен высшей оценки – 5 звезд. Результаты испытаний продемонстрировали высокий уровень защиты всех участников дорожного движения, говорится в официальном сообщении. Модель получила 82% за защиту взрослых пассажиров, 85% – за безопасность детей, 80% – за защиту уязвимых участников дорожного движения и 78% – за работу систем помощи водителю.
Это высокие показатели – они и дали кроссоверу итоговый «пятизвездочный рейтинг». Основная роль в достижении высокой оценки отводится кузову с применением высокопрочных термоформованных сталей (из них выполнено до 65% всех деталей) и зонами программируемой деформации.
Отдельного упоминания удостоилась гибридная версия Tiggo 7: ее батарея, заключенная в герметичный защитный блок по стандарту IP68, дополненный защитным экраном и системой мгновенного отключения напряжения, в ходе полевых испытаний в Мексике успешно выдержала удар на высокой скорости, сохранив функциональность. В Chery считают, что результат подтверждает правильность фирменной стратегии – внедрение технологий премиум-сегмента в массовые машины.
