В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Популярного в РФ «китайца» разбили в краш-тесте — что получилось?

Китайский кроссовер Chery Tiggo 7L прошел краш-тест по методике Euro NCAP

По результатам краш-теста Euro NCAP кроссовер Chery Tiggo 7 (в нынешнем исполнении – Chery Tiggo 7L) показал высокий уровень безопасности.

Как сообщила пресс-служба бренда Chery, в тестах на пассивную и активную безопасность по строгой европейской методике кроссовер Tiggo 7 был удостоен высшей оценки – 5 звезд. Результаты испытаний продемонстрировали высокий уровень защиты всех участников дорожного движения, говорится в официальном сообщении. Модель получила 82% за защиту взрослых пассажиров, 85% – за безопасность детей, 80% – за защиту уязвимых участников дорожного движения и 78% – за работу систем помощи водителю.

Это высокие показатели – они и дали кроссоверу итоговый «пятизвездочный рейтинг». Основная роль в достижении высокой оценки отводится кузову с применением высокопрочных термоформованных сталей (из них выполнено до 65% всех деталей) и зонами программируемой деформации.

Отдельного упоминания удостоилась гибридная версия Tiggo 7: ее батарея, заключенная в герметичный защитный блок по стандарту IP68, дополненный защитным экраном и системой мгновенного отключения напряжения, в ходе полевых испытаний в Мексике успешно выдержала удар на высокой скорости, сохранив функциональность. В Chery считают, что результат подтверждает правильность фирменной стратегии – внедрение технологий премиум-сегмента в массовые машины.

Иннокентий Кишкурно
05.11.2025 
