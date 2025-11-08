#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

«Китайцы» подобрались к топ-5 подержанных авто в РФ

Автостат Инфо: на рынке авто с пробегом лидируют машины из России и Японии

Китайские автомобили заняли шестое место на российском рынке авто с пробегом – количество перерегистраций за девять месяцев 2025 года составило 217 тысяч единиц.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

При этом топ-5 пока замыкают подержанные автомобили из США (299 тыс. ед.), на четвертом месте с большим отрывом – Германия (597 тыс. авто с пробегом), а на третьем — корейские машины с результатом 624 тысяч. На втором месте – подержанные авто из Японии, их за январь-сентябрь в РФ было реализовано 1,17 млн единиц. А лидируют отечественные машины – 1,31 млн перерегистраций за девять месяцев.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Самая популярная подержанная машина в России – Гранта, за три квартала реализован 121 221 автомобиль, это на 11% больше, чем год назад. Немногим меньше – у ВАЗ-2107, 107 627 штук и плюс 3% к прошлому году. А третья по популярности – корейская Kia Rio: 95 854 единиц за январь-сентябрь, 2025-го, и это на 11% меньше, чем в 2024-м...

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Автостат Инфо
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3526
08.11.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0