«Китайцы» подобрались к топ-5 подержанных авто в РФ

Автостат Инфо: на рынке авто с пробегом лидируют машины из России и Японии

Китайские автомобили заняли шестое место на российском рынке авто с пробегом – количество перерегистраций за девять месяцев 2025 года составило 217 тысяч единиц.

При этом топ-5 пока замыкают подержанные автомобили из США (299 тыс. ед.), на четвертом месте с большим отрывом – Германия (597 тыс. авто с пробегом), а на третьем — корейские машины с результатом 624 тысяч. На втором месте – подержанные авто из Японии, их за январь-сентябрь в РФ было реализовано 1,17 млн единиц. А лидируют отечественные машины – 1,31 млн перерегистраций за девять месяцев.

Самая популярная подержанная машина в России – Гранта, за три квартала реализован 121 221 автомобиль, это на 11% больше, чем год назад. Немногим меньше – у ВАЗ-2107, 107 627 штук и плюс 3% к прошлому году. А третья по популярности – корейская Kia Rio: 95 854 единиц за январь-сентябрь, 2025-го, и это на 11% меньше, чем в 2024-м...

