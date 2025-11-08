Минивэн популярного в РФ бренда попал под массовый отзыв
Китайская компания Li Auto (Lixiang) сообщила об отзыве 11 411 электрических минивэнов Li Mega, выпущенных в 2024 году.
Это прямое следствие возгорания одной из таких машин на улице в Шанхае в конце октября. После инцидента компания запустила собственное расследование, которое и привело к отзывной кампании. Официальная причина отзыва – недостаточные антикоррозионные свойства охлаждающей жидкости. Потенциально это может вести к разъеданию и протечкам алюминиевых охлаждающих пластин аккумулятора и переднего контроллера мотора.
Li Auto будет бесплатно менять охлаждающую жидкость, а также аккумуляторную батарею и передний блок управления двигателем на всех машинах... До инцидента с возгоранием Li Mega прославился с положительной стороны, спася пассажиров при падении с 7-метровой высоты. В августе 2025 года стало известно, что минивэн готовят к выходу на российский рынок.
- «За рулем» можно читать и в MAX
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.