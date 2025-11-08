Минивэн популярного в РФ бренда попал под массовый отзыв

Li Auto объявила отзыв более 11 тысяч электрических минивэнов Li Mega

Китайская компания Li Auto (Lixiang) сообщила об отзыве 11 411 электрических минивэнов Li Mega, выпущенных в 2024 году.

Это прямое следствие возгорания одной из таких машин на улице в Шанхае в конце октября. После инцидента компания запустила собственное расследование, которое и привело к отзывной кампании. Официальная причина отзыва – недостаточные антикоррозионные свойства охлаждающей жидкости. Потенциально это может вести к разъеданию и протечкам алюминиевых охлаждающих пластин аккумулятора и переднего контроллера мотора.

Li Auto будет бесплатно менять охлаждающую жидкость, а также аккумуляторную батарею и передний блок управления двигателем на всех машинах... До инцидента с возгоранием Li Mega прославился с положительной стороны, спася пассажиров при падении с 7-метровой высоты. В августе 2025 года стало известно, что минивэн готовят к выходу на российский рынок.

