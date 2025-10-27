Электромобиль Lixiang загорелся прямо на ходу — видео

В Шанхае произошло самовозгорание электрического минивэна Lixiang

На минувшей неделе в Китае дотла сгорел еще один электромобиль.

Вечером 23 октября на одной из улиц Шанхая без каких-либо видимых причин самовоспламенился движущийся минивэн марки Lixiang. К счастью, в отличие от инцидента двухнедельной давности со спортивным электроседаном Xiaomi SU7 Ultra, загоревшимся в другом китайском городе, Чэнду, в этот раз водитель и пассажир смогли покинуть салон автомобиля – двери не заблокировались.

Напомним, в прошлом ДТП электромобиль Xiaomi столкнулся с другим электромобилем и отлетел в отбойник, после чего загорелся – и запер людей внутри.

Что касается нового случая с Lixiang, официального заключения о произошедшем пока нет, но высказываются предположения, что причиной могла стать новая батарея CATL Qilin.

На опубликованных кадрах видно, что машина спокойно едет по улице и вдруг начинает гореть с нижней части – как раз оттуда, где располагается накопитель энергии. В результате очень интенсивного пожара автомобиль выгорел полностью.