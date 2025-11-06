Волга-мечта: советский седан в образе эксклюзивного пикапа с сердцем от Volvo

Волгу ГАЗ-24 1981 года выпуска, переделанную в пикап, продают за 3,7 млн рублей

В Москве выставлен на продажу настоящий арт-объект, способный перевернуть представление о возможностях тюнинга.

В основе смелого проекта лежит Волга ГАЗ-24 1981 года выпуска, которую мастера превратили в роскошный пикап. От оригинального седана здесь остался лишь узнаваемый передок, а все остальное – результат кропотливой двухлетней работы.

Автомобиль буквально приковывает взгляд, и первый вопрос, который возникает: «Неужели это Волга?».

Эксклюзивность проекта подчеркивают не только кузовные изменения, но и элементы, позаимствованные у мировых автогигантов. Например, двери открываются по уникальной траектории, как у дорогих суперкаров.

Однако главные сюрпризы скрыты под капотом и в глубине шасси. Сердцем этого необычного пикапа стал надежный бензиновый двигатель Volvo 960 объемом 3 литра, который выдает 210 лошадиных сил и работает в паре с японской автоматической коробкой передач Aisin.

Для идеальной управляемости автомобиль получил современную подвеску: спереди установлена система McPherson, а сзади – многорычажная схема Multilink.

Водитель будет чувствовать себя комфортно благодаря гидроусилителю руля, кондиционеру, системе ABS и дисковым тормозам. Особый статус автомобиля подтверждает победа в конкурсе «Самый креативный автомобиль» на «Московском тюнинг-шоу 2016».

За этот шедевр автодизайна продавец просит 3,7 млн рублей, но готов на разумный торг.

