#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Волга-мечта: советский седан в образе эксклюзивного пикапа с сердцем от Volvo

Волгу ГАЗ-24 1981 года выпуска, переделанную в пикап, продают за 3,7 млн рублей

В Москве выставлен на продажу настоящий арт-объект, способный перевернуть представление о возможностях тюнинга.

Рекомендуем
Изучили внедорожник, популярный в РФ: надежный? Сколько служат агрегаты?

В основе смелого проекта лежит Волга ГАЗ-24 1981 года выпуска, которую мастера превратили в роскошный пикап. От оригинального седана здесь остался лишь узнаваемый передок, а все остальное – результат кропотливой двухлетней работы.

Автомобиль буквально приковывает взгляд, и первый вопрос, который возникает: «Неужели это Волга?».

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Эксклюзивность проекта подчеркивают не только кузовные изменения, но и элементы, позаимствованные у мировых автогигантов. Например, двери открываются по уникальной траектории, как у дорогих суперкаров.

Однако главные сюрпризы скрыты под капотом и в глубине шасси. Сердцем этого необычного пикапа стал надежный бензиновый двигатель Volvo 960 объемом 3 литра, который выдает 210 лошадиных сил и работает в паре с японской автоматической коробкой передач Aisin.

Для идеальной управляемости автомобиль получил современную подвеску: спереди установлена система McPherson, а сзади – многорычажная схема Multilink.

Водитель будет чувствовать себя комфортно благодаря гидроусилителю руля, кондиционеру, системе ABS и дисковым тормозам. Особый статус автомобиля подтверждает победа в конкурсе «Самый креативный автомобиль» на «Московском тюнинг-шоу 2016».

За этот шедевр автодизайна продавец просит 3,7 млн рублей, но готов на разумный торг.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Avito Авто
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Количество просмотров 48454
06.11.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
-1