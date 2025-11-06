Названа дата премьеры обновленного популярного белорусского кроссовера для России

Бренд Belgee представит обновленный кроссовер X70 в России 19 ноября

Обновленный кроссовер Belgee X70 будет представлен на российском рынке 19 ноября, как сообщает представители бренда. Презентация запланирована в формате прямого эфира в соцсетях.

Цены на обновленный X70 уже известны: в России он будет стоить от 2 275 990 рублей с учетом скидок. На стартовом этапе продаж автомобиль будет доступен лишь с передним приводом и 150-сильным 1,5-литровым двигателем, который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроссовер предложат в двух комплектациях: Active и Style. Максимальная версия Style будет начинаться с 2 425 990 рублей также с учетом скидок.

Комплектации отличаются только мультимедийной системой: в версии Style будет представлена улучшенная система с поддержкой интеграции смартфонов на платформе iOS. Владельцам Android-устройств предложат аксессуар B-Box, который позволит использовать популярные приложения, включая навигационные.

Снаружи обновленный кроссовер имеет новую решетку радиатора и обновленные линии кузова. Внутри Belgee X70 получил дополнительные функции, включая интеллектуальные системы безопасности, CarPlay, адаптивный климат-контроль и улучшенную шумоизоляцию.

Belgee X70

