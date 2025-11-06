#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Названа дата премьеры обновленного популярного белорусского кроссовера для России

Бренд Belgee представит обновленный кроссовер X70 в России 19 ноября

Обновленный кроссовер Belgee X70 будет представлен на российском рынке 19 ноября, как сообщает представители бренда. Презентация запланирована в формате прямого эфира в соцсетях.

Рекомендуем
Что взять вместо RAV4 — рейтинг надежных кроссоверов от 1,5 млн

Цены на обновленный X70 уже известны: в России он будет стоить от 2 275 990 рублей с учетом скидок. На стартовом этапе продаж автомобиль будет доступен лишь с передним приводом и 150-сильным 1,5-литровым двигателем, который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроссовер предложат в двух комплектациях: Active и Style. Максимальная версия Style будет начинаться с 2 425 990 рублей также с учетом скидок.

Комплектации отличаются только мультимедийной системой: в версии Style будет представлена улучшенная система с поддержкой интеграции смартфонов на платформе iOS. Владельцам Android-устройств предложат аксессуар B-Box, который позволит использовать популярные приложения, включая навигационные.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Снаружи обновленный кроссовер имеет новую решетку радиатора и обновленные линии кузова. Внутри Belgee X70 получил дополнительные функции, включая интеллектуальные системы безопасности, CarPlay, адаптивный климат-контроль и улучшенную шумоизоляцию.

Belgee X70
Belgee X70
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Как авторынок РФ реагирует на повышение утильсбора
В АИ-92 — спирт. Будут ли разбавлять топливо?
Этому советскому грузовику не было равных на бездорожье

Ранее «За рулем» сообщал, какие авто проедут полмиллиона километров без поломок.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  пресс-служба Belgee
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Belgee
Количество просмотров 373
06.11.2025 
Фото:Belgee
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Belgee X70

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв