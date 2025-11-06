Подведены итоги продаж автомобилей Москвич в октябре

«Автостат»: продажи автомобилей Москвич снизились на 42% в октябре

В октябре 2025 года в России было продано 1634 автомобиля марки Москвич, что на 42% ниже показателя за аналогичный месяц прошлого года, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

С начала текущего года на учет встали 12,8 тыс. новых Москвичей, что также говорит о падении продаж на 27%. В октябре рыночная доля производителя составила 1%, а за десять месяцев – 1,2%.

Целиков отметил, что свыше 80% продукции, выпущенной московским автозаводом в этом году, приходится на модель Москвич 3.

Около 10% продаж составила модель Москвич 6. На электромобили Москвич 3е приходится более 6% от общего объема продаж, тогда как модели Москвич 5 (129 шт.) и Москвич 8 (35 шт.) занимают более 1% в общем объеме продаж.

