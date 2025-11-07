Старые машины будут эвакуировать с улиц «по звонку»

В Госдуме призвали Минстрой разработать правила эвакуации брошенных автомобилей

Думская фракция «Новые люди» предложила министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину ввести систему четкого реагирования на обращения граждан по поводу брошенных машин.

«Просим вас, уважаемый Ирек Энварович, поручить профильным департаментам Минстроя России совместно с Минцифры России и органами исполнительной власти субъектов РФ проработать вопрос создания единых методических рекомендаций для принятия нормативных актов о системах реагирования на обращения граждан о брошенном транспорте в населенных пунктах для дальнейшей эвакуации», – говорится в обращении к министру.

Депутаты отметили, что во многих российских городах на парковках стоят разбитые или просто старые машины, годами занимающие места, портящие вид придомовой территории и мешающие проезду спецтранспорта.

А четкий порядок реагирования на обращения граждан есть далеко не во всех регионах, равно как отсутствует регулирование этого вопроса на федеральном уровне, констатируют авторы обращения. Они считают, что необходимость выработки такого регулирования назрела. Это позволит повсеместно внедрить механизм уборки брошенного транспорта по единым правилам: порядок определения разукомплектованной машины, сроки уведомления собственника, поэтапная эвакуация. Стоящее предложение?

