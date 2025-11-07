БРЕНД ГОДА
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Пора голосовать за лучший бренд автоэлектроники!

Выбирайте лучший бренд автоэлектроники в рамках премии «Бренд года «За рулем»

Друзья, сегодня открывается голосование в номинации «Автоэлектроника» в Премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем».

  • Чтобы назвать трех претендентов на победу переходите по ссылке.

Отметим, что ваш голос крайне важен для российской автоиндустрии, ведь итоговый рейтинг брендов позволит миллионам автовладельцев сделать правильный выбор.

Количество просмотров 117
07.11.2025 
