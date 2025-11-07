Пора голосовать за лучший бренд автоэлектроники!

Выбирайте лучший бренд автоэлектроники в рамках премии «Бренд года «За рулем»

Друзья, сегодня открывается голосование в номинации «Автоэлектроника» в Премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем».

Чтобы назвать трех претендентов на победу переходите по ссылке.

Отметим, что ваш голос крайне важен для российской автоиндустрии, ведь итоговый рейтинг брендов позволит миллионам автовладельцев сделать правильный выбор.