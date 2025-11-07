Пора голосовать за лучший бренд автоэлектроники!
Выбирайте лучший бренд автоэлектроники в рамках премии «Бренд года «За рулем»
Друзья, сегодня открывается голосование в номинации «Автоэлектроника» в Премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем».
- Чтобы назвать трех претендентов на победу переходите по ссылке.
Отметим, что ваш голос крайне важен для российской автоиндустрии, ведь итоговый рейтинг брендов позволит миллионам автовладельцев сделать правильный выбор.
07.11.2025
