Популярный бренд представил комфортный и просторный семейный минивэн

Компания BYD официально анонсировала Xia 2026 – обновлённую версию своего флагманского минивэна серии Dynasty.

Модель предлагается в четырёх комплектациях с запасами хода на электричестве: 100 км и 218 км (по методике CLTC). Цены варьируются от 206,8 тыс. юаней (2,35 млн рублей) за базовую версию 100KM Progressive до 269,8 тыс. юаней (3,0 млн рублей) за топовую комплектацию 218KM Premium.

Внешний вид Xia 2026 выполнен в стильном дизайне Dragon Face. В числе его особенностей – двойные сдвижные двери, сплошная задняя оптика и семь вариантов окраски кузова, включая новые – фиолетово-золотистый, зеленый и черно-золотистый.

BYD Xia 2026

Передний пассажир может наслаждаться «королевским креслом», а также встроенным компрессорным холодильником объемом 7,2 литра и аудиосистемой DiSound с 28 динамиками. Базовая версия включает адаптивный круиз-контроль, в то время как средние комплектации оборудованы системой автономного вождения «Глаз Бога» начального уровня, а топовая версия – системой среднего уровня с лидаром и полной автономией на шоссе.

BYD активно развивает концепцию экосистемы: в сотрудничестве с Midea реализована связь между автомобилем, домом и пользователем с голосовым ассистентом для управления бытовой техникой, Goodbaby разработала умное детское кресло, а Breo предлагает массажёр для шеи и глаз. Интеграция с Insta360 позволяет снимать видео прямо из машины.

Интерьер BYD Xia 2026

Xia 2026 оснащён гибридной системой, включающей 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. и электромотор с мощностью 272 л.с. Трансмиссия – электромеханический вариатор e-CVT. Максимальный запас хода достигает 1163 км, при этом расход топлива при низком заряде батареи составляет всего 4,9 л/100 км.

В стандартном оснащении предусмотрены 10 подушек безопасности, включая 3,2-метровую боковую шторку и центральную подушку между передними креслами. Впервые была внедрена система полного антиукачивания для всех сидений и интеллектуальная подвеска Yunlian-C с функцией предсказания дорожных неровностей. Также предусмотрена система TBC (Total Brake Burst), которая гарантирует стабильность торможения даже при проколе шины на скорости 140 км/ч.

