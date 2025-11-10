Этот российский автомобиль получил новые опции: сколько он стоит теперь

В РФ стартовали продажи Москвича 6 2026 модельного года

Завод «Москвич» начал принимать заказы на лифтбек Москвич 6 2026 модельного года. Модель будет оснащена бензиновым турбомотором мощностью 174 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Вариатор и 136-сильный двигатель были исключены из линейки.

Лифтбек предлагается в двух комплектациях: Бизнес MY26 и Техно MY26, стоимость которых составляет 3 188 000 и 3 318 000 рублей соответственно.

В сравнении, Москвич 6 2024 года с аналогичным двигателем стоит 2 976 000 и 3 116 000 рублей.

Рост цен связан с пересмотром оснащения. Теперь авто доступно только с электрорегулировкой кресел, климат-контролем (кондиционер имеется лишь в базовой версии «Комфорт»), беспроводной зарядкой и шторками безопасности.

В стандартное оборудование обеих комплектаций включены электрорегулировки передних сидений, климат-контроль, цифровая приборная панель и система кругового обзора. Лифтбек также оборудован шторками безопасности и беспроводной зарядкой для мобильных устройств.

Москвич 6

