Бренд моторных масел G-Energy стал общеизвестным товарным знаком

Компания «Газпром нефть» зарегистрировала бренд G-Energy в Роспатенте в статусе общеизвестного товарного знака.

Этот статус обеспечивает более широкую правовую охрану, действует бессрочно и гарантирует качество товара для потребителя.

Бренд G-Energy был создан в 2010 году. В настоящее время под этим товарным знаком выпускается более 160 видов моторных, трансмиссионных и гидравлических масел, используемых в легковом и коммерческом транспорте.

Все рецептуры разрабатываются в научно-исследовательском центре «Газпромнефть – смазочные материалы». Выпуск продукции осуществляется на заводах компании в Омске и Подмосковье.

«Нам удалось добиться статуса общеизвестных товарных знаков для всех трех основных розничных брендов компании: сети АЗС «Газпромнефть», премиального топлива G-Drive, а теперь и автомобильных масел G-Energy», – подчеркнул начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

Он также добавил, что это стало возможным благодаря высокому уровню доверия потребителей к качеству производимой продукции.

«Статус общеизвестного товарного знака – важная оценка качества нашей работы. За 15 лет своего существования бренд G-Energy стал узнаваемым и востребованным у широкого круга потребителей», – отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, указанный бренд известен 85% потребителей.