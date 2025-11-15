Как понять, что продавцом машины руководят мошенники —названы признаки
Максим Шелков, руководитель экспертного центра «Автокриминалист», сообщил, что одним из основных признаков воздействия мошенников на продавца является его стремление продать автомобиль быстрее и по значительно заниженной цене.
Комментарий эксперта
Максим Шелков, руководитель экспертного центра «Автокриминалист»:
– Мошенничество – это больная тема, и единственным характерным маркером в этом случае является срочная продажа по заниженной цене. К сожалению, под воздействием мошенников каждый утверждает, что продает автомобиль по доброй воле, а потом эти сделки аннулируются и возбуждаются уголовные дела.
Эксперт также предупредил, что заниженная цена может насторожить покупателей, и настоятельно рекомендовал избегать таких сделок для защиты от возможных юридических последствий. Если после продажи продавец окажется в ситуации банкротства из-за долгов, низкая цена в договоре может быть основанием для суда признать сделку фиктивной и забрать автомобиль для погашения долгов.
