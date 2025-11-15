Как понять, что продавцом машины руководят мошенники —названы признаки

Автокриминалист Шелков: спешка при продаже машины указывает на мошенничество

Максим Шелков, руководитель экспертного центра «Автокриминалист», сообщил, что одним из основных признаков воздействия мошенников на продавца является его стремление продать автомобиль быстрее и по значительно заниженной цене.

Комментарий эксперта

Максим Шелков, руководитель экспертного центра «Автокриминалист»:

– Мошенничество – это больная тема, и единственным характерным маркером в этом случае является срочная продажа по заниженной цене. К сожалению, под воздействием мошенников каждый утверждает, что продает автомобиль по доброй воле, а потом эти сделки аннулируются и возбуждаются уголовные дела.

Эксперт также предупредил, что заниженная цена может насторожить покупателей, и настоятельно рекомендовал избегать таких сделок для защиты от возможных юридических последствий. Если после продажи продавец окажется в ситуации банкротства из-за долгов, низкая цена в договоре может быть основанием для суда признать сделку фиктивной и забрать автомобиль для погашения долгов.

