Названы 10 лучших антифризов на российском рынке

В рамках премии Бренд Года «За рулем» составлен ТОП-10 антифризов в России

Современные моторы особенно чувствительны к перегреву и требуют применения только высококачественных антифризов, которые должны надежно защищать компоненты системы охлаждения от коррозии, не снижая при этом эффективность теплообмена.

Но как выбрать правильную охлаждающую жидкость (ОЖ)? Во-первых, всегда ориентируйтесь на рекомендации автопроизводителя по спецификациям и регламенту замены ОЖ. А во-вторых, выбирайте только те марки антифризов, которым доверяют автомобилисты.

О каких марках речь? Рассказываем: по итогам первого тура голосования в Премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем» в ТОП-10 вошли следующие производители: Felix, Sintec, CoolStream, Лукойл, Aga, Sibiria, Дзержинский, Totachi, Rolf и X-freeze.

Напомним, что 14 ноября откроется голосование за финалистов, чтобы вы могли выбрать лучших из лучших!

Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
13.11.2025 
Фото:
«За рулем»
