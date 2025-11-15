Audi представила раскраску своего болида Ф-1

Компания Audi нацелилась на титул чемпиона Формулы-1 к 2030 году

Заводской коллектив Audi, дебютирующий в чемпионате Формулы-1 в 2026 году, показал, как будут выглядеть их болиды.

Пока речь только о фирменной ливрее – ни о технических деталях машины, ни даже о спонсорской расклейке по этим снимкам судить невозможно. Но кое-что уже известно: цвета Audi будут защищать Нико Хюлкенберг и Габриэль Бортолето – именно они сейчас гоняются за Sauber, на базе которого и создается новая заводская «конюшня». Полноценная презентация болида Audi R26 запланирована на январь 2026 года.

«История Audi в Формуле 1 только начинается, но автоспорт всегда был частью нас. От «Серебряных стрел» Auto Union в 1930-х годах до доминирования в туринге, ралли и триумфа гибридов в "24 часах Ле-Мана". Каждый раз, когда Audi участвовала в какой-то гоночной серии, ее ждал успех. Audi никогда не выступала в гонках просто ради самого факта участия. Мы всегда стремимся быть лидерами, внедрять инновации и побеждать. Именно к этому мы стремимся в Формуле 1», – отметил председатель совета директоров Audi Гернот Дельнер.

В свою очередь руководитель проекта Audi F1 Маттиа Бинотто сообщил, что в ближайшее время команда собирается осуществить первый пуск двигателя, а в начале 2026 года – впервые выпустить автомобиль на гоночную трассу в рамках предсезонных тестов. «Цель ясна – бороться за титул к 2030 году», – сказал Бинотто... За три Гран-при до конца текущего сезона Sauber занимает в чемпионате предпоследнее девятое место, но еще имеет шансы побороться за восьмую и даже седьмую позиции.

