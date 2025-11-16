Эти пять ошибок водителей гарантированно убивают мотор

Эксперт Васильев назвал привычки водителей, которые отправят двигатель на свалку

Сердце автомобиля – двигатель – может отказать из-за, казалось бы, мелких ошибок, стоимость ремонта после которых способна шокировать.

Как объяснил автоэксперт Егор Васильев, фатальный исход наступает при систематическом пренебрежении простыми правилами.

Один из верных способов убить мотор – экономия на масле: несвоевременная замена, неконтролируемый уровень и использование дешевых жидкостей, неодобренных производителем.

Не менее опасна и халатность с системой охлаждения, когда заливают некачественный антифриз. да еще и разбавляют обычной водой. Можно добиться того, что охлаждающая жидкость замерзнет и разорвет блок цилиндров.

Резкие старты на непрогретом двигателе вызывают масляное голодание и ускоряют износ критически важных деталей.

Для турбированных моторов фатальной может стать резкая остановка после поездки, не дающая турбине остыть на холостых оборотах, что приводит к закоксовыванию масляных каналов.

Гарантированно же добивает мотор коктейль из плохого бензина с сомнительных заправок и игнорирование тревожного сигнала Check Engine на приборной панели.

