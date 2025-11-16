#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chevrolet Corvette
16 ноября
General Motors готовит мощный и надежный V8
General Motors выпустит новый двигатель V8 для...
Как избежать проблем при шиномонтаже: основные правила
16 ноября
Как избежать проблем при шиномонтаже: основные правила
«Автодом» перечислил восемь важных правил при...
Интерьер Toyota Raize
16 ноября
Новый кроссовер Toyota с левым рулем по цене Весты – в России есть и такой
Новые кроссоверы Toyota Raize предлагаются в...

Эти пять ошибок водителей гарантированно убивают мотор

Эксперт Васильев назвал привычки водителей, которые отправят двигатель на свалку

Сердце автомобиля – двигатель – может отказать из-за, казалось бы, мелких ошибок, стоимость ремонта после которых способна шокировать.

Рекомендуем
Крепкая подвеска, надежные моторы: добротная иномарка от 500 000 рублей

Как объяснил автоэксперт Егор Васильев, фатальный исход наступает при систематическом пренебрежении простыми правилами.

Один из верных способов убить мотор – экономия на масле: несвоевременная замена, неконтролируемый уровень и использование дешевых жидкостей, неодобренных производителем.

Не менее опасна и халатность с системой охлаждения, когда заливают некачественный антифриз. да еще и разбавляют обычной водой. Можно добиться того, что охлаждающая жидкость замерзнет и разорвет блок цилиндров.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Резкие старты на непрогретом двигателе вызывают масляное голодание и ускоряют износ критически важных деталей.

Для турбированных моторов фатальной может стать резкая остановка после поездки, не дающая турбине остыть на холостых оборотах, что приводит к закоксовыванию масляных каналов.

Гарантированно же добивает мотор коктейль из плохого бензина с сомнительных заправок и игнорирование тревожного сигнала Check Engine на приборной панели.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 18
16.11.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0