SINTEC сохраняет лидерство на рынке антифризов в России

По результатам продаж за 9 месяцев 2025 года SINTEC – по-прежнему самый популярный у покупателей бренд антифризов на российском рынке.

Согласно аналитическим данным исследования B2X Compass, проведенного ведущей консалтинговой и исследовательской компанией на российском рынке смазочных материалов B2X, антифризы SINTEC сохраняют уверенное лидерство по продажам над ближайшими конкурентами во всех основных каналах дистрибуции, включая офлайн- и онлайн-площадки.​

«Высокие эксплуатационные характеристики наших охлаждающих жидкостей достигаются благодаря применению современных формуляций, высококачественных компонентов и строгому контролю на всех этапах производства, – отметил Роман Сокуев, начальник центра технической экспертизы SINTEC Lubricants. – Компания внедряет современные цифровые сервисы для потребителей, актуализирует ассортимент и сохраняет его релевантным потребностям рынка, что позволяет удерживать лидерские позиции в условиях растущей конкуренции».

С долей рынка порядка 14% по итогам девяти месяцев 2025 года SINTEC опережает других крупных игроков сегмента, оставаясь выбором профессиональных автомобилистов и автолюбителей. Продукция бренда востребована на станциях технического обслуживания, в розничных магазинах автозапчастей и на маркетплейсах, что свидетельствует о высоком доверии со стороны покупателей и широком охвате сети дистрибуции.​