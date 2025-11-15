Экология
Mitsubishi анонсировала крутой кроссовер с новым фирменным дизайном

Mitsubishi представила новый полностью электрический кроссовер Eclipse

Компания Mitsubishi анонсировала новый кроссовер Eclipse, который стал одним из первых полностью электрических автомобилей бренда, разработанным в содружестве с Nissan и Renault. Производство данной модели организовано на французском заводе Renault ElectriCity.

Mitsubishi Eclipse
Mitsubishi Eclipse

Электромобиль оформлен в новом дизайнерском стиле под названием Smart Armor («умная броня»). Внутри автомобиля установлен вертикальный экран размером 12,3 дюйма, традиционные кнопки управления и мультимедийная система Google Connect, поддерживающая Google Ассистента, Play Store, а также совместимые с Apple CarPlay и Android Auto.

Кроссовер оснащен батареей на 87 кВт·ч, что обеспечивает максимальный запас хода до 600 км согласно циклу WLTP.

Интерьер Mitsubishi Eclipse
Интерьер Mitsubishi Eclipse
Электромотор, который имеет мощность 160 кВт (215 л.с.) и максимальный крутящий момент 300 Н·м, поддерживает зарядку мощностью до 150 кВт.

Кроме того, данный автомобиль включает систему помощи водителю ADAS, содержащую несколько ультразвуковых радаров и камер, что позволяет функционировать системам помощи при движении по автомагистрали MI-Pilot и оповещения о перекрестном движении сзади RCTA.

Источник:  ITHome
Лежнин Роман
Фото:ITHome
15.11.2025 
Фото:ITHome
