Mitsubishi анонсировала крутой кроссовер с новым фирменным дизайном
Компания Mitsubishi анонсировала новый кроссовер Eclipse, который стал одним из первых полностью электрических автомобилей бренда, разработанным в содружестве с Nissan и Renault. Производство данной модели организовано на французском заводе Renault ElectriCity.
Электромобиль оформлен в новом дизайнерском стиле под названием Smart Armor («умная броня»). Внутри автомобиля установлен вертикальный экран размером 12,3 дюйма, традиционные кнопки управления и мультимедийная система Google Connect, поддерживающая Google Ассистента, Play Store, а также совместимые с Apple CarPlay и Android Auto.
Кроссовер оснащен батареей на 87 кВт·ч, что обеспечивает максимальный запас хода до 600 км согласно циклу WLTP.
Электромотор, который имеет мощность 160 кВт (215 л.с.) и максимальный крутящий момент 300 Н·м, поддерживает зарядку мощностью до 150 кВт.
Кроме того, данный автомобиль включает систему помощи водителю ADAS, содержащую несколько ультразвуковых радаров и камер, что позволяет функционировать системам помощи при движении по автомагистрали MI-Pilot и оповещения о перекрестном движении сзади RCTA.
