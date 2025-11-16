В РФ создали серийный броневик на базе грузовика из Китая

Бронированные грузовики «Евраком» на базе Sitrak готовятся к старту продаж

Бронированные грузовые автомобили, разработанные базирующейся в подмосковной Балашихе компанией «Евраком», попали в объектив.

Интересно, что буквально на днях эти автомобили получили российское Одобрение типа транспортного средства, дающее разрешение на серийное производство и продажу. Спецавтомобиль на базе китайского шасси марки Sitrak получил собственное наименование – «Евраком 284029 ОМЕГА». Судя по свежим фотоснимкам, компания успела изготовить, как минимум, несколько образцов такой техники.

По ОТТС, предполагается выпуск таких броневиков с различными классами пулестойкости – Бр2, Бр3 и Бр4. Защищены кабина и отсек экипажа, также отдельную защиту по всем плоскостям имеет топливным бак. Для экипажа предусмотрена автономная система жизнедеятельности. Кроме того, оснащение включает гидроборт грузоподъемностью 1,5 тонны.

